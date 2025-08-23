Ганчев: Более 50 человек эвакуировали из Двуречной в Харьковской области

В Харьковской области из населенного пункта Двуречная эвакуировали более 50 человек. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Вывезли более 50 человек [из Двуречной]. Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится», — сообщил Ганчев.

По словам главы российской ВГА Харьковской области, назвать точное количество остающихся в Двуречной граждан невозможно. Он рассказал, что российские военнослужащие каждый день достают людей из подвалов, где они прячутся от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мирных жителей, нуждающихся в медицинской помощи, доставляют в больницы.

Ганчев также заявил, что ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области. Он отметил, что случаев, когда украинские военные сами наводили армию РФ на свои же позиции, было зафиксировано очень много.