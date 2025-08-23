Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 23 августа 2025Бывший СССР

ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

Ганчев: ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным свои позиции в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») по своим же позициям», — рассказал Ганчев.

Ганчев вместе с тем сообщил, что Вооруженные силы России подошли к Купянску в Харьковской области. По его словам, у населенного пункта ведутся активные боевые действия.

Ранее стало известно, что украинские власти захотели эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов. Среди них насчитывается более 17 тысяч детей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    «Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

    ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

    ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

    В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с Россией компаний и физлиц

    Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости