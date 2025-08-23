Ганчев: ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным свои позиции в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») по своим же позициям», — рассказал Ганчев.

Ганчев вместе с тем сообщил, что Вооруженные силы России подошли к Купянску в Харьковской области. По его словам, у населенного пункта ведутся активные боевые действия.

Ранее стало известно, что украинские власти захотели эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов. Среди них насчитывается более 17 тысяч детей.