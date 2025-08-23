Ценности
Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

Дэвид Бекхэм сжал ягодицу супруги Виктории на яхте и попал в объектив папарацци
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото. Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters

Интимный момент футболиста Дэвида Бекхэма и его жены Виктории на яхте попал в объектив папарацци. Снимки публикует Page Six.

Семейную пару в Портофино, Италия, сняли во время семейного отдыха вместе с сыновьями Крузом и Ромео, а также дочерью Харпер. На размещенных фото видно, что спортсмен сжимает ягодицу супруги, а она обнимает его. Кроме того, папарацци удалось сфотографировать поцелуй супругов.

Ранее интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены Лорен Санчес в ночном клубе также попал на фото. 55-летняя журналистка в обтягивающем платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь, активно танцевала перед 61-летним супругом. Он, в свою очередь, двигался под музыку в черной футболке и брюках, покачиваясь из стороны в сторону.

