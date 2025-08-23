Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 23 августа 2025

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двустороннюю и региональную повестку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили двустороннюю и региональную повестку. Подробности телефонного разговора приводятся в пресс-релизе на сайте МИД Азербайджана.

В ходе беседы политики обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по итогам прошедшего заседания Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Известно, что заседание проходило 22 августа в Астрахани.

Ранее Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве.

    Все новости