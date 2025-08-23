Журналист Боуз о заявлениях Зеленского: Он, должно быть, снова под кайфом

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на последние заявления украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в безопасности Европы. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

По мнению Боуза, слова Зеленского о том, что «безопасность демократических стран может быть обеспечена только вместе с Украиной», свидетельствуют о неадекватном состоянии украинского лидера. «"Демократические страны?" Он, должно быть, снова под кайфом», — прокомментировал журналист.

Также Боуз осудил Зеленского за отказ идти на компромисс в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Владимир Зеленский ответил отказом на все предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию. По словам министра, существует несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты для разрешения конфликта, в их числе отказ от членства в НАТО для Киева, а также обсуждение территориальных вопросов.