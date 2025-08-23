Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:31, 23 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе прокомментировали действия Зеленского словами «снова под кайфом»

Журналист Боуз о заявлениях Зеленского: Он, должно быть, снова под кайфом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на последние заявления украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в безопасности Европы. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

По мнению Боуза, слова Зеленского о том, что «безопасность демократических стран может быть обеспечена только вместе с Украиной», свидетельствуют о неадекватном состоянии украинского лидера. «"Демократические страны?" Он, должно быть, снова под кайфом», — прокомментировал журналист.

Также Боуз осудил Зеленского за отказ идти на компромисс в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Владимир Зеленский ответил отказом на все предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию. По словам министра, существует несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты для разрешения конфликта, в их числе отказ от членства в НАТО для Киева, а также обсуждение территориальных вопросов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

    В российском регионе от удара дрона ВСУ погиб мирный житель

    Гибель сына Чикатило в зоне СВО опровергли

    Беспилотники пытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае

    Стало известно о снятии батальонов ВСУ с сумского направления

    Имущество на сотни миллионов рублей потребовали изъять по делу экс-зампремьера Татарстана

    Пашинян попытался оправдать отказ Армении от Карабаха

    Дед принца Гарри четырьмя словами описал отношение к его свадьбе с Меган Маркл

    Кэти Перри показала фигуру в бикини на фоне слухов о романе с известным политиком

    В Индии на фестивале сожгли чучело Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости