Хоккеист «Вашингтона» Овечкин назвал целью в жизни получать удовольствие

Российский капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал цель в жизни. Его слова приводит ТАСС.

«Продолжать играть, получать удовольствие», — заявил хоккеист, добавив, что выиграл уже почти все титулы.

Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/2026. В следующем сезоне российский нападающий заработает 9,5 миллиона долларов, а по истечении соглашения с «Кэпиталс» станет неограниченно свободным агентом.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.