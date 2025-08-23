Президент ФИФА оценил встречи Путина и Трампа

Инфантино: Чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для мира

Чем чаще будут встречаться президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, тем лучше будет для всего мира. Так диалог двух политиков оценил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в беседе с ТАСС.

«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире (...) И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они придут к хорошему соглашению», — подчеркнул Инфантино.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.