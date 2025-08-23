Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей украинца задержали

Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей 36-летнего украинца задержали в Батуми. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает ТАСС.
В ведомстве разъяснили, что гражданин Украины обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.
Компетентные органы Грузии начали проводить в отношении мужчины предэкстрадиционные процедуры, установленные законом.
До этого стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России.
Еще раньше в Польше поймали гражданина Украины, размещавшего бандеровскую символику на памятниках.