Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 23 августа 2025Бывший СССР

Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей украинца задержали

МВД Грузии: Разыскиваемого через Интерпол 36-летнего украинца задержали в Батуми
Анна Щербакова
Анна Щербакова

Фото: Александр Шламов / РИА Новости

Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей 36-летнего украинца задержали в Батуми. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что гражданин Украины обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.

Компетентные органы Грузии начали проводить в отношении мужчины предэкстрадиционные процедуры, установленные законом.

До этого стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России.

Еще раньше в Польше поймали гражданина Украины, размещавшего бандеровскую символику на памятниках.

    Все новости