Россиянин описал курорт в Эстонии фразой «облюбовали одинокие мамочки»

Российский путешественник побывал на курорте Пярну в Эстонии и остался разочарован. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Неудивительно, что его облюбовали одинокие мамочки, — здесь очень удобно отдыхать с детьми. Ну, а для всех остальных пляж, как говорится, на любителя», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Он пояснил, что береговая линия на этом курорте на Балтийском море очень узкая. Поэтому в разгар сезона, когда туда приезжают отдыхающие, вся полоска берега оказывается занята лежаками, полотенцами и зонтиками. Кроме того, по его словам, взрослому человеку надо пройти в море около 500 метров, чтобы глубина стала хотя бы по шею.

Еще один минус пляжа — днем солнце там находится прямо над водой и постоянно светит в глаза. «То есть лежать на шезлонге и любоваться морем едва ли получится», — посетовал путешественник.

Россиянин добавил, что из-за обилия растительности пляж можно назвать диким. «Вдоль берега — какая-то трава, камыши и заросли кустов. Не очень-то это напоминает курортный пейзаж», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Латвии и назвал отдыхающих там девушек «красавицами-белоснежками». По его словам, из-за цвета кожи их можно считать примером красоты в Японии.