07:40, 22 августа 2025Путешествия

Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой «можно считать примером красоты»

Алина Черненко

Фото: Dragosh Co / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на пляже в Латвии и назвал отдыхающих там девушек «красавицами-белоснежками». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Что касается латышских девушек, то их точно можно считать примером красоты в Японии. Там белоснежная кожа ценится очень высоко. Ну, а на пляжах в Латвии это просто местная норма!» — такими фразами описал увиденное россиянин.

Автор публикации добавил, что загорелых девушек в этой стране Прибалтики можно встретить очень редко — по его словам, скорее всего, это будут приезжие туристки.

«И дело здесь не в том, что латышки мало загорают, а в том, что они просто физически не могут получить золотистый загар. Это такая особенность их кожи — он просто не ложится», — пояснил он.

Путешественник также отметил, что часто латышки и вовсе не снимают с себя одежду на пляже, а приходят туда, чтобы просто прогуляться и подышать морским воздухом. Кроме того, многие жительницы любят командные игры.

«Буквально через каждые 50-100 метров кто-то будет играть в волейбол, пионербол или даже обычные "вышибалы". Латышки, кстати, очень ловкие — хорошо обращаются с мячом. Таких смело можно брать в команду», — заметил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Молдавии и рассказал, что местные жительницы «охотно выходят замуж за русских». По его словам, в таких браках не будет проблем с языком и большой разницы в менталитете.

