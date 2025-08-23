Семь украинских БПЛА уничтожили над территорией России

МО: 7 БПЛА сбиты над Ростовской, Волгоградской областями и Краснодарским краем

В ночь на 23 августа над территорией России средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

Дроны были сбиты с 00.00 по 01.40 по московскому времени в трех российских регионах. Так, атаку четырех беспилотников отразили в Ростовской области, двух — в небе над Волгоградской областью и одного — гнад территорией Краснодарского края.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что из-за падения фрагментов беспилотников на территории региона в нескольких местах возникли пожары. Их оперативно потушили, при этом никто не пострадал.