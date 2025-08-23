Симоньян назвала скончавшегося журналиста Вышинского человеком редкого мужества

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского. Детали разговора с ней публикует РИА Новости.

В беседе с журналистами Симоньян назвала скончавшегося Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время.

О смерти Вышинского стало известно утром 23 августа. Он скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.