Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:04, 23 августа 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского

Симоньян назвала скончавшегося журналиста Вышинского человеком редкого мужества
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского. Детали разговора с ней публикует РИА Новости.

В беседе с журналистами Симоньян назвала скончавшегося Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время.

О смерти Вышинского стало известно утром 23 августа. Он скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили

    Раскрыты подробности о подорвавших «Северные потоки» бомбах

    Элитный спецбатальон ВСУ сдал населенный пункт в ДНР

    Захарова отреагировала на смерть Вышинского

    Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двустороннюю и региональную повестку

    Глухонемой москвич заполонил тараканами всю квартиру

    Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского

    Раскрыта причина ударов Киева по нефтепроводу «Дружба»

    Аэропорт Пулково приостановил работу

    В Ставропольском крае загорелся торговый комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости