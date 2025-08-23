«Спартак» прервал серию без побед

«Спартак» победил «Рубин» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 57-й минуте первый мяч забил полузащитник Пабло Солари. На 73-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра. Таким образом, «Спартак» прервал серию из четырех матчей подряд без побед.

После шести матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Рубин» располагается на четвертом месте, имея в активе десять очков. Лидирует московский «Локомотив» с 13 очками.

В следующем матче «Спартак» примет «Сочи», а «Рубин» на выезде сыграет с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 30 августа.