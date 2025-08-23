Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира по футболу 2026

Трамп заявил, что готов сыграть на ЧМ из-за зарплат футболистов

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что готов надеть шорты и выйти на поле во время чемпионата мира по футболу 2026. Он отметил, что знает, сколько зарабатывают футболисты, пишет ТАСС.

«Я могу сыграть. Имею в виду, что вижу, какие деньги зарабатывают футболисты. Могу попробовать сыграть, я хороший атлет, а мой сын — очень хороший», — похвастался политик.

Трамп уточнил, что рост его сына около 6 футов и 9 дюймов (205 см). Сам же глава Штатов считает, что ему идет футбольная форма, в которой он бы смог присоединиться к игре в рамках ЧМ.

Ранее Дональд Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира 2026 года по футболу. Политик уточнил, что церемония пройдет 5 декабря 2025 года.

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что может пригласить российского президента Владимира Путина на чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах.