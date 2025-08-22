Спорт
21:03, 22 августа 2025Спорт

Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу

Трамп заявил, что жеребьевка чемпионата мира-2026 по футболу пройдет 5 декабря
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что церемония пройдет 5 декабря 2025 года. Она состоится в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он подчеркнул, что «решение зависит от развития событий».

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России не смогла отобраться на турнир из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

