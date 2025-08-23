Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась на российской трассе

Цистерна с углекислотой взорвалась под Арзамасом, есть жертва и пострадавшие

Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась на трассе под Арзамасом при столкновении с автовозом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие сообщили в полиции Нижегородской области.

Отмечается, что все произошло в субботу, 23 августа, на 427-м километре дороги М-12. В результате аварии два человека, в том числе ребенок, получили травмы, еще одного спасти не удалось. Им оказался водитель газовоза.

Правоохранители начали устанавливать причины случившегося.

