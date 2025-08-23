Мир
В МИД рассказали о находящихся в секторе Газа россиянах

Марина Совина
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На сегодня в секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников. Об этом РИА Новости рассказали в МИД РФ.

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркивается, российские дипломаты находятся с ними на прямой связи. В конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа россиян и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети).

Накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил открыть для ХАМАС в секторе Газа «врата ада», если та не согласится на условия Израиля по прекращению огня.

В свою очередь, ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. Так, по состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. На это в Тель-Авиве ответили, что Израиль не морит голодом сектор Газа, а напротив — предпринимает шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы.

