Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
2:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
6:0
Завершен
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
1:0
Завершен
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:5
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
1:0
Завершен
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
12:14, 23 августа 2025Спорт

В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Журналист NRK Салтведт: Норвегия была бы рада возвращению российских спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom  

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По его словам, в Норвегии выступают за возвращение российских лыжников и биатлонистов. «Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — заявил Салтведт.

Журналист NRK выразил мнение, что в случае достижения мирного соглашения в ближайшее время, российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном страны уже на ближайшей зимней Олимпиаде в Италии. «Но об этом может знать наверняка только один человек — президент Владимир Путин», — резюмировал норвежец.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что существует договоренность о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Васильев выразил уверенность, что на Олимпиаде-2028 россияне будут выступать под флагом страны.

Российские лыжники и биатлонисты не принимают участие в международных турнирах с 2022 года. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) неоднократно продлевали их отстранение. В данный момент окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде-2026 не принято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    Российская армия заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации

    В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

    Стало известно о возможном возвращении блогера Маркаряна в Россию

    Стало известно о готовности Китая отправить миротворцев на Украину при одном условии

    В СПЧ порассуждали о причинах болезни журналиста Вышинского

    У репортера вырвали телефон из рук за несколько секунд до прямого эфира

    Рэпер из США передумал приезжать в Россию из-за политики

    Китай построит новый порт на границе с Россией

    Блогеру Митрошиной разрешили переехать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости