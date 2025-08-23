В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Журналист NRK Салтведт: Норвегия была бы рада возвращению российских спортсменов

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По его словам, в Норвегии выступают за возвращение российских лыжников и биатлонистов. «Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — заявил Салтведт.

Журналист NRK выразил мнение, что в случае достижения мирного соглашения в ближайшее время, российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном страны уже на ближайшей зимней Олимпиаде в Италии. «Но об этом может знать наверняка только один человек — президент Владимир Путин», — резюмировал норвежец.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что существует договоренность о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Васильев выразил уверенность, что на Олимпиаде-2028 россияне будут выступать под флагом страны.

Российские лыжники и биатлонисты не принимают участие в международных турнирах с 2022 года. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) неоднократно продлевали их отстранение. В данный момент окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде-2026 не принято.