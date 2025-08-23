Двукратный олимпийский чемпион рассказал о договоренности вернуть россиян на турниры

Васильев: Договоренности о возвращении россиян есть на самом высоком уровне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о договоренности вернуть российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

Васильев выразил уверенность, что на Олимпиаде-2028 россияне будут выступать под флагом страны. «Тренд на возвращение наших спортсменов задан. [Новая глава Международного олимпийского комитета Кирсти] Ковентри неоднократно заявляла, что надо допускать наших и белорусских спортсменов, значит, уже есть договоренности на самом высоком уровне», — заявил бывший спортсмен.

11 августа министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о перспективах выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх. По его словам, не стоит рассчитывать на прорыв на Играх-2026, но на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе сборная готовится поехать в полном составе.

В данный момент многие международные спортивные федерации возвращают российских спортсменов на турниры в нейтральном статусе. Отстранение россиян началось с февраля-марта 2022 года. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 отечественных спортсменов под нейтральным флагом. Представители командных видов спорта не были допущены до соревнований.