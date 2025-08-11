Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

Дегтярев заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала Россия 24 высказался о планах сборной страны по подготовке к выступлению на ближайших олимпийских играх.

Он отметил, что не стоит рассчитывать на прорыв на Играх-2026. «Даже если нам дадут зеленый свет, уже как бы не получится у многих отобраться. А вот к Лос‑Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном составе, по всем видам», — заявил Дегтярев.

Ранее новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. «Мы еще не приняли окончательного решения», — заявила она.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта пропустили соревнования в полном составе.