Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
10:50, 11 августа 2025Спорт

Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

Дегтярев заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала Россия 24 высказался о планах сборной страны по подготовке к выступлению на ближайших олимпийских играх.

Он отметил, что не стоит рассчитывать на прорыв на Играх-2026. «Даже если нам дадут зеленый свет, уже как бы не получится у многих отобраться. А вот к Лос‑Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном составе, по всем видам», — заявил Дегтярев.

Ранее новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. «Мы еще не приняли окончательного решения», — заявила она.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта пропустили соревнования в полном составе.

Обсудить
    Обсудить
