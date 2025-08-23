«Известия»: В России начал работать первый цифровой официант-советчик

В России представили первого цифрового официанта-советчика — он уже начал работать, пишут «Известия».

По данным издания, цифрового официанта научили запоминать все привычки и аллергии клиентов. Он помогает гостям заказывать еду и напитки без лишних слов.

Разработкой занимался стартап «Вилка Рест», авторы отметили, что цифровой официант действует быстро и эффективно. При формировании заказа не нужно листать длинные меню, ИИ-помощник предложит блюдо, которое вам точно понравится. О предпочтениях гостей он будет знать из предыдущих заказов или текущих пожеланий.

Лидер стартапа Влад Ткачук признался, что цифровой официант сможет выступать в качестве сомелье мирового уровня. По мнению разработчика, подобное обслуживание и забота о гостях поможет вывести любое заведение на уровень мишленовского ресторана.

До этого сообщалось, что в Казахстане запустился ресторанный гид Ultima Guide, созданный с использованием высоких технологий.