В России объявили о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что абсолютное большинство депутатов поддержало инициативу. Володин пояснил, что Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов в России.

Путин на пятничной встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным также согласился с изъятием вейпов из розничной продажи.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По его мнению, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего.

Еще раньше председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.