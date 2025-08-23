Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 23 августа 2025Россия

В России объявили о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи Путиным

Спикер Госдумы Володин объявил о скором полном запрете вейпов в России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LezinAV / Shutterstock / Fotodom  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что абсолютное большинство депутатов поддержало инициативу. Володин пояснил, что Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов в России.

Путин на пятничной встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным также согласился с изъятием вейпов из розничной продажи.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По его мнению, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего.

Еще раньше председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер журналист Кирилл Вышинский

    В России объявили о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи Путиным

    В Европе заявили о сошедшем с ума Зеленском

    Крепкий чай и кофе оказались опасны для здоровья сосудов и сердца

    Украина планировала расправиться с работниками оборонных предприятий в России

    Россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме

    Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей украинца задержали

    Задержан соучастник подрыва генерала Москалика

    Более 35 поездов задержали из-за падения дрона в Ростовской области

    Духовный советник Трампа посетит Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости