В США начал извергаться вулкан Килауэа

В американском штате Гавайи в очередной раз начал извергаться вулкан Килауэа. Об этом сообщает агентство NPR.

По данным геологической службы США, высота фонтанов лавы превышала 30 метров. Извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками.

В августе на Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток. Местами его высота достигала 10 метров. Просыпаться вулкан Крашенинникова начал 3 августа на фоне сильного землетрясения. Последнее его извержение произошло почти пять веков назад.