Захарова отреагировала на смерть Вышинского

Захарова: Вышинский был истинным борцом за права человека и свободу слова

Скончавшийся в Москве после продолжительной болезни исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский был истинным, а не поддельным борцом за свободу слова и права человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

«Это колоссальная утрата именно мировой журналистики», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-24», отреагировав на смерть Вышинского.

Дипломат назвала его колоссальным профессионалом, отметив, что Вышинский «одним из первых стал настоящим борцом против лжи, против тех, кто, очевидно не уважает и не воспринимает свободу слова» и, «пройдя застенки киевского режима, нашел в себе силы после освобождения бороться дальше за других».

Вышинский с 2014 года был главой агентства «РИА Новости — Украина». В 2018 году его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозило 15 лет лишения свободы. В 2019-м, после освобождения под личное поручительство, он покинул страну в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.