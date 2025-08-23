Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:17, 23 августа 2025Интернет и СМИ

Захарова отреагировала на смерть Вышинского

Захарова: Вышинский был истинным борцом за права человека и свободу слова
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Скончавшийся в Москве после продолжительной болезни исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский был истинным, а не поддельным борцом за свободу слова и права человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

«Это колоссальная утрата именно мировой журналистики», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-24», отреагировав на смерть Вышинского.

Дипломат назвала его колоссальным профессионалом, отметив, что Вышинский «одним из первых стал настоящим борцом против лжи, против тех, кто, очевидно не уважает и не воспринимает свободу слова» и, «пройдя застенки киевского режима, нашел в себе силы после освобождения бороться дальше за других».

Вышинский с 2014 года был главой агентства «РИА Новости — Украина». В 2018 году его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозило 15 лет лишения свободы. В 2019-м, после освобождения под личное поручительство, он покинул страну в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили

    Раскрыты подробности о подорвавших «Северные потоки» бомбах

    Элитный спецбатальон ВСУ сдал населенный пункт в ДНР

    Захарова отреагировала на смерть Вышинского

    Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двустороннюю и региональную повестку

    Глухонемой москвич заполонил тараканами всю квартиру

    Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского

    Раскрыта причина ударов Киева по нефтепроводу «Дружба»

    Аэропорт Пулково приостановил работу

    В Ставропольском крае загорелся торговый комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости