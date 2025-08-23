Экономика
18:41, 23 августа 2025Экономика

Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с Россией компаний и физлиц

Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с РФ 167 компаний и физлиц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 167 физических лиц и компаний, якобы ведущих бизнес с Россией. Об этом пишет ТАСС.

По словам Зеленского, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой. Еще против 28 граждан разных стран Украина ввела санкции самостоятельно.

В августе Зеленский также ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом. Среди российских компаний, попавших под ограничения, — «Прогматик» и «Умные птицы», а также российский Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб».

