Мир
19:03, 23 августа 2025Мир

Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп обратиться к Нетаньяху из-за кризиса в Газе
Дмитрий Воронин

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила открытое письмо жене президента США Мелании Трамп, призвав ее проявить такую ​​же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к конфликту на Украине. Об этом сообщает Anadolu.

Упомянув недавнее послание американской первой леди, в котором та попросила президента РФ Владимира Путина защитить детей, установив мир, Эрдоган обратила ее внимание на значительно большие жертвы среди мирных жителей Газы, многие из которых — дети.

«Они доведены до полного опустошения, забыли, как улыбаться, плачут в микрофоны», — написала Эмине Эрдоган о страданиях детей, назвав чрезвычайно важным, чтобы Мелания Трамп обратилась и к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с настойчивым призывом положить конец тому, что происходит в Газе.

Супруга президента Турции не впервые за время боевых действий в Палестине, ведущихся с октября 2023 года, высказывается по поводу складывающейся ситуации. Предлагая создать фонд восстановления сектора Газа, который уже тогда, в ноябре 2023-го, по ее словам, был до основания разрушен из-за военной операции Израиля, Эрдоган подчеркивала готовность «стойко стоять против тех, кто оценивает невинных женщин и детей в зависимости от того, откуда они родом».

