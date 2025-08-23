Мир
01:58, 23 августа 2025
Мир

Журналисты вновь заметили синяк на руке Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

На правой руке главы США Дональда Трампа заметили синяк, предположительно, покрытый плотным слоем тонального крема. Пишет издание Daily Beast.

Как утверждают журналисты, с момента прихода в Белый дом в январе Дональд Трамп неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке.

«В пятницу, когда президент покинул Белый дом, его рука вновь была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о его здоровье», — уточняется в статье.

Также подчеркивается, что во время визита Трампа в пятницу на выставку в музее, расположенном неподалеку от Белого дома, нерастушеванный тональный крем на руке политика был особенно заметен. В ходе выступления в этот же день политик большую часть времени держал руки сложенными на столе, накрыв правую ладонь левой, утверждают репортеры.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с утверждением, что у Дональда Трампа начались возрастные изменения психики. По словам эксперта, все — от поведения на публике до манеры говорить — указывает на серьезное ухудшение здоровья политика.

До этого в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп прошел обследование состояния здоровья.

