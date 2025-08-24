Культура
Алсу подняла ценник на свои выступления после развода с Абрамовым

Алсу подняла ценник за свои выступления после развода с бизнесменом Абрамовым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Алсу подняла ценник за свои выступления после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, до развода концерты Алсу стоили два миллиона рублей. Теперь же, помимо оплаты 5 миллионов рублей за выступление, певице придется оплатить перелет бизнес-классом и предоставить люксовый автомобиль типа Mercedes-Maybach. Водитель при этом должен быть исключительно мужчиной с опытом вождения. Помимо этого, артистка просит забронировать ей один номер люкс и один номер в том е отеле ее охраннику.

Ранее журналисты издания «Леди Mail» раскрыли стоимость роскошных нарядов российской певицы Алсу. По данным экспертов, на одном из размещенных фото звезда позировала в платье в полоску бренда Ninushka за 44 тысячи рублей и с сумкой Hermès за миллионы рублей.

До этого международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 отказался от российских ведущих. Зрители из России начали массово сдавать билеты на фестиваль, после чего организаторы решили сменить россиян на местных знаменитостей — актера Мурада Дадашова и продюсера Хуснию Магеррамову.

