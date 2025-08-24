С 1 сентября фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах

С 1 сентября фармацевтам будет грозить штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей за несообщение о дешевых аналогах. Об этом сообщает ТАСС.

О новых правилах рассказал доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. По его словам, соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения были утверждены приказом Минздрава России 29 апреля 2025 года.

Кубышкин разъяснил, что в федеральном законе уже было установлено подобное требование. Однако рассматриваемое положение немного конкретизирует уже закрепленное в законодательстве положение. «Такая конкретизация является оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании», — подчеркнул специалист.

«Конкретизация соответствующего положения в новой редакции Правил надлежащей аптечной практики не повлечет за собой существенного изменения рисков, в том числе финансовых, для аптечных организаций и фармацевтических компаний», — подытожил Алексей Кубышкин.

