Экономика
12:36, 24 августа 2025Экономика

Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах

С 1 сентября фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom  

С 1 сентября фармацевтам будет грозить штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей за несообщение о дешевых аналогах. Об этом сообщает ТАСС.

О новых правилах рассказал доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. По его словам, соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения были утверждены приказом Минздрава России 29 апреля 2025 года.

Кубышкин разъяснил, что в федеральном законе уже было установлено подобное требование. Однако рассматриваемое положение немного конкретизирует уже закрепленное в законодательстве положение. «Такая конкретизация является оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании», — подчеркнул специалист.

«Конкретизация соответствующего положения в новой редакции Правил надлежащей аптечной практики не повлечет за собой существенного изменения рисков, в том числе финансовых, для аптечных организаций и фармацевтических компаний», — подытожил Алексей Кубышкин.

В конце июля депутаты Государственной Думы (ГД) предложили запретить кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками.

