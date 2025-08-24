Steigan: Власти Британии заказали мобильные морги, ничего не объяснив населению

МВД Великобритании подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению. На это обратил внимание обозреватель Джим Фергюсон в материале для норвежского издания Steigan.

«Министерство внутренних дел без лишнего шума подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, и об этом почти не упоминали в новостях», — ответил автор.

Как утверждает Фергюсон, в правительственных документах по закупкам скрыто признание в том, что Британия готовится к событиям с большим числом жертв, однако в них не объясняется, по какой причине и с какой целью. Обозреватель напоминает, что прозрачность — первая линия доверия, и без него подозрения будут лишь расти.

«И когда грянет очередной кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам», — резюмирует автор статьи.

Ранее стало известно, что у британцев появилась проблема национального масштаба. Так, Национальная группа по борьбе с засухой объявила текущую ситуацию с нехваткой воды в стране проблемой национального масштаба. В настоящее время пять регионов государства официально находятся в состоянии засухи, а еще шесть регулярно сталкиваются с засушливой погодой.