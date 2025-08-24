Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Кузнецов служил в контрразведке СБУ

Василий Прозоров, бывший сотрудник украинской спецслужбы, сообщил ТАСС, что Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на «Северных потоках», ранее служил в пятом управлении Департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины (СБУ), которое занимается проведением диверсий, убийств и террористических актов, включая операции в Донбассе.

«С началом активных действий 5-го управления ДКР СБУ Кузнецов перешел на работу туда — в 5-е управление ДКР, которое как раз занимается диверсиями, убийствами и террором», — отметил он.

По словам Прозорова, во время службы в пятом управлении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Кузнецов познакомился с одним из руководителей этого управления — Романом Червинским. Он отметил, что вместе с Червинским Кузнецов участвовал в нескольких операциях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее издание Corriere della Sera раскрыло имя и возраст подозреваемого в диверсии на «Северных потоках». Сообщалось, что Сергею Кузнецову 49 лет.