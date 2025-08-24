Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 24 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл план Европы по Украине

Депутат Рады Дубинский заявил о плане Европы использовать Украину как живой щит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Инициатива европейских лидеров о размещении военных ЕС на Украине направлена на милитаризацию государства и ее жителей. План Европы раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России», — написал он.

Как считает Дубинский, если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то подобные гарантии «зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита».

По мнению депутата Рады, единственный способ остановить конфликт навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.

Ранее Дубинский заявил, что Украине нужно выполнить ряд условий для получения гарантий безопасности, одним из них является изменение конституции. По его словам, этот вариант относится к «австрийскому сценарию» и является наиболее подходящим для государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Дуров назвал результат своего ареста во Франции

    В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Четыре россиянина пострадали при атаке ВСУ

    Появились подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

    Глава МИД Венгрии обратился к Зеленскому

    Депутат Рады раскрыл план Европы по Украине

    В Раде раскритиковали Зеленского за комментарий об ударе по «Дружбе»

    Во Франции назвали важное последствие конфликта на Украине

    В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости