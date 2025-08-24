Депутат Рады Дубинский заявил о плане Европы использовать Украину как живой щит

Инициатива европейских лидеров о размещении военных ЕС на Украине направлена на милитаризацию государства и ее жителей. План Европы раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России», — написал он.

Как считает Дубинский, если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то подобные гарантии «зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита».

По мнению депутата Рады, единственный способ остановить конфликт навсегда — закрепить в Конституции Украины нейтральный и внеблоковый безъядерный статус.

Ранее Дубинский заявил, что Украине нужно выполнить ряд условий для получения гарантий безопасности, одним из них является изменение конституции. По его словам, этот вариант относится к «австрийскому сценарию» и является наиболее подходящим для государства.