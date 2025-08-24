Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

Юзерша с никнеймом @rebekahroark показала свое фото на паспорт и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка запечатлела, как выглядит в реальной жизни. Затем она продемонстрировала указанный снимок. Так, кадр оказался размытым, на лице девушки застыла гримаса, а на голове не хватало части волос. @rebekahroark отметила, что собирается заменить данную фотографию, из-за которой плакала час.

Ролик набрал 18 миллионов просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Это настоящее преступление. Подайте на них в суд прямо сейчас», «Это действительно пугает меня!», «У тебя такой вид, будто ты увидела то, что не должна была!», «Сначала мне показалось, что это очень искаженное фото Майкла Джексона», — заявили юзеры.

В ноябре 2022 года пользовательница TikTok Мэдди Бретич отправилась фотографироваться на новый паспорт и столкнулась с необходимостью обрезать длинные накладные ресницы.