Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:36, 24 августа 2025Ценности

Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rebekahroark

Юзерша с никнеймом @rebekahroark показала свое фото на паспорт и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка запечатлела, как выглядит в реальной жизни. Затем она продемонстрировала указанный снимок. Так, кадр оказался размытым, на лице девушки застыла гримаса, а на голове не хватало части волос. @rebekahroark отметила, что собирается заменить данную фотографию, из-за которой плакала час.

Ролик набрал 18 миллионов просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Это настоящее преступление. Подайте на них в суд прямо сейчас», «Это действительно пугает меня!», «У тебя такой вид, будто ты увидела то, что не должна была!», «Сначала мне показалось, что это очень искаженное фото Майкла Джексона», — заявили юзеры.

В ноябре 2022 года пользовательница TikTok Мэдди Бретич отправилась фотографироваться на новый паспорт и столкнулась с необходимостью обрезать длинные накладные ресницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости