Для российских пенсионеров предложили установить единые льготы на проезд по всей стране

Депутаты от ЛДПР предложили установить единые льготы на проезд для пенсионеров

Депутаты от ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, направили в правительство РФ проект закона, предусматривающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах. Текст этого законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается установить, что для пенсионеров цена проезда в пригородных поездах внутри одного региона не должна превышать 70 процентов от полной стоимости билета. Процедура предоставления такой льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками, что позволит компенсировать возможные убытки транспортных компаний.

В пояснительной записке отмечается, что в российском законодательстве в настоящее время отсутствует единый норматив, регулирующий право пенсионеров на льготный проезд.

Бесплатный проезд предоставляется только для некоторых категорий граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей-сирот, а пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, компенсируют отдельные поездки.

Ранее юрист Юрий Капштык дал совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию. По его словам, в первую очередь при выходе на пенсию необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, проверить правильность начисления пенсии, не упущены ли дополнительные начисления или доплаты.