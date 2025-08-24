Россия
06:29, 24 августа 2025Россия

Для российских пенсионеров предложили установить единые льготы на проезд по всей стране

Депутаты от ЛДПР предложили установить единые льготы на проезд для пенсионеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутаты от ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, направили в правительство РФ проект закона, предусматривающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах. Текст этого законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается установить, что для пенсионеров цена проезда в пригородных поездах внутри одного региона не должна превышать 70 процентов от полной стоимости билета. Процедура предоставления такой льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками, что позволит компенсировать возможные убытки транспортных компаний.

В пояснительной записке отмечается, что в российском законодательстве в настоящее время отсутствует единый норматив, регулирующий право пенсионеров на льготный проезд.

Бесплатный проезд предоставляется только для некоторых категорий граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей-сирот, а пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, компенсируют отдельные поездки.

Ранее юрист Юрий Капштык дал совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию. По его словам, в первую очередь при выходе на пенсию необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, проверить правильность начисления пенсии, не упущены ли дополнительные начисления или доплаты.

    Все новости