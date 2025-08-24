Спорт
Канадский хоккеист ЦСКА захотел получить российское гражданство

Канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой захотел получить российское гражданство
Андрей Стрельцов
Канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой захотел получить российское гражданство. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщается на сайте красно-синих.

«Я хотел бы получить российское гражданство. У нас только что родился ребенок, вторая девочка, в Москве этим летом. То, что у меня есть ребенок в России, делает меня открытым к получению гражданства», — заявил Рой. Кроме того, хоккеист отметил, что занимается изучением языка, а его русский становится лучше.

В июне 28-летний Рой подписал с ЦСКА контракт на два года. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь». В минувшем сезоне канадец забросил 7 шайб и отдал 18 результативных передач в 60 матчах. По информации Metaratings, зарплата легионера ЦСКА составит 45 миллионов рублей в год.

В апреле Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. Хоккеист признался, что в целом его все устраивает. «Единственный недостаток — в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее», — заявил он.

