Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:04, 24 августа 2025Бывший СССР

Командира несущей потери бригады теробороны ВСУ заметили на празднике

Командира несущей потери бригады теробороны ВСУ Черкашина заметили на празднике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командир 127-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Черкашин, которая несет потери у Волчанска, замечен на празднике в Харькове. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы «Севера» в лесу к западу от Синельникова, преодолев стойкое сопротивление ВСУ, продвинулись на 200 метров, уничтожив противника, и захватили опорный пункт 127-й бригады.

9 августа Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    10 украинских беспилотников уничтожили над портом в Ленинградской области

    Российских мужчин предупредили о схеме мошенников от имени военкоматов

    Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах российского региона

    Аналитик призвал Евросоюз признать потери Украиной территорий

    Бывший сотрудник СБУ рассказал об операциях в ДНР подрывателя «Северных потоков»

    ВСУ атаковали Ленинградскую область

    Беспилотники атаковали предприятие в российском городе

    Стало известно о продолжающейся несколько часов атаке ВСУ на российский город

    Командира несущей потери бригады теробороны ВСУ заметили на празднике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости