Командира несущей потери бригады теробороны ВСУ Черкашина заметили на празднике

Командир 127-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Черкашин, которая несет потери у Волчанска, замечен на празднике в Харькове. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы «Севера» в лесу к западу от Синельникова, преодолев стойкое сопротивление ВСУ, продвинулись на 200 метров, уничтожив противника, и захватили опорный пункт 127-й бригады.

9 августа Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.