Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:09, 24 августа 2025Бывший СССР

Командование ВСУ раздало своим приближенным дорогие авто

РИА Новости: Командование ВСУ раздало люксовые машины своим приближенным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украинцы из бригад территориальной обороны используют в тылу люксовые внедорожники для личных нужд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В частности, в тыловых районах Киева украинские военнослужащие. Собеседник агентства предположил, что транспорт покупается на деньги волонтеров.

Он указал на случай с бойцами из 112-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые жаловались на выписанный полицейскими штраф, когда они якобы ехали из Киева в Бровары «Герани» на Land Rover Discovery Sport. Однако к украинским военным возникли вопросы, в том числе о том, что они делали в Киеве. «Но вместо того, чтобы использовать их [машины] на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования», — сказал он.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс рассказал, что многие средства передвижения в ВСУ недоступны: «Авто к позициям — уже невиданная роскошь». По словам лейтенанта, ослы могли бы служить удобным средством для переброски орудия на холмистой местности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Командование ВСУ раздало своим приближенным дорогие авто

    На Западе заявили о предупреждении Европе и Украине от США

    В Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии рядом с украинским

    Лукашенко ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

    На Западе резко высказались о гостях на Дне независимости Украины

    В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления России в НАТО

    Британию уличили в подготовке к событиям с большим числом жертв

    Дуров назвал результат своего ареста во Франции

    В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости