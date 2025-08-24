РИА Новости: Командование ВСУ раздало люксовые машины своим приближенным

Украинцы из бригад территориальной обороны используют в тылу люксовые внедорожники для личных нужд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В частности, в тыловых районах Киева украинские военнослужащие. Собеседник агентства предположил, что транспорт покупается на деньги волонтеров.

Он указал на случай с бойцами из 112-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые жаловались на выписанный полицейскими штраф, когда они якобы ехали из Киева в Бровары «Герани» на Land Rover Discovery Sport. Однако к украинским военным возникли вопросы, в том числе о том, что они делали в Киеве. «Но вместо того, чтобы использовать их [машины] на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования», — сказал он.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс рассказал, что многие средства передвижения в ВСУ недоступны: «Авто к позициям — уже невиданная роскошь». По словам лейтенанта, ослы могли бы служить удобным средством для переброски орудия на холмистой местности.