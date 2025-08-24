Россия
В подмосковном Королеве отключили интернет

В подмосковном городе Королев перестал работать мобильный интернет. Об этом телеканал RT сообщает в своем Telegram-канале.

Журналисты отметили, что о неполадках им рассказал подписчик, проживающий в городе. По его словам, жителям Королева впервые пришло сообщение от оператора связи с формулировкой «Мобильный интернет отключен».

Согласно ранним сообщениям, мобильный интернет в Королеве начинал работать с перебоями несколько раз за последний год. Так, в мае королевцы столкнулись также с проблемами в работе электричества и систем водоснабжения.

Утром 24 августа стало известно, что в Мурманской области временно снизили скорость мобильного интернета. В местном оперштабе заметили, что ограничения введены из соображений безопасности.

