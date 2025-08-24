Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Лавров объяснил приезд на Аляску в кофте с надписью «СССР» тем, что помнит корни

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил приезд на Аляску на саммит лидеров России и США в свитере с надписью «СССР», о чем высказался в интервью NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

Он отрицательно ответил на вопрос ведущей, сигнализировал ли он таким образом о желании России восстановить Советский Союз, напомнил, что «мы родились в СССР», и пояснил, что если не помнить своих корней и не иметь ностальгических воспоминаний о детстве, юности и первой любви, то «едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности».

Лавров также напомнил, что РФ признала все бывшие советские республики независимыми государствами.

Ранее Лавров рассказал о реакции США на его кофту с надписью «СССР». По словам министра, госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил упомянутый предмет гардероба. «Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Рубио выразился», — заявил глава МИД РФ.