Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:06, 24 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем, назвав их инсинуациями. Об этом он высказался в эфире телеканала «Первый информационный».

Белорусский лидер сообщил, что недавно прошел полное медицинское обследование, в ходе которого ему «даже в мозги залезли». «Некоторые спецслужбы [интересует] здоровье — читаю же интернет — там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более я рад, все нормально», — сказал он.

В августе Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. «Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя [пожить]», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Командование ВСУ раздало своим приближенным дорогие авто

    На Западе заявили о предупреждении Европе и Украине от США

    В Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии рядом с украинским

    Лукашенко ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

    На Западе резко высказались о гостях на Дне независимости Украины

    В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления России в НАТО

    Британию уличили в подготовке к событиям с большим числом жертв

    Дуров назвал результат своего ареста во Франции

    В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости