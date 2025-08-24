Лукашенко ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем, назвав их инсинуациями. Об этом он высказался в эфире телеканала «Первый информационный».

Белорусский лидер сообщил, что недавно прошел полное медицинское обследование, в ходе которого ему «даже в мозги залезли». «Некоторые спецслужбы [интересует] здоровье — читаю же интернет — там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более я рад, все нормально», — сказал он.

В августе Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. «Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя [пожить]», — отметил он.

