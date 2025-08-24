Мединский: ВСУ удерживает около 20 жителей Курской области, они — заложники

Около 20 жителей Курской области, захваченные Вооруженными силами Украины (ВСУ), до сих пор не вернулись домой. Об этом помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил в своем Telegram-канале.

Мединский напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ задержали мирных жителей, предложив им «помощь в эвакуации из-под обстрелов». Помощник президента РФ заметил, что спустя год Киев продолжает удерживать россиян, хотя около трех месяцев назад пообещал отпустить их домой без условий.

«РФ ведет мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой», — заявил Мединский. По его словам, жителей Курской области по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Киеву людей. Оставшихся на Украине курян председатель РВИО назвал заложниками.

При этом Мединский обратил внимание на определенный прогресс в возвращении россиян на родину. Так, 24 августа России передали 8 жителей Курской области.

Ранее Владимир Мединский заявил, что россиян в плену Украины осталось совсем мало. Помощник президента РФ заметил, что при этом в России остаются еще тысячи пленных бойцов ВСУ.