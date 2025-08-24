Бывший СССР
20:33, 24 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о размещенных в вольерах украинских мобилизованных

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мобилизованных жителей украинского города Полтава содержат в вольерах. Об этом ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

Таким образом мобилизованных разместили на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП). По словам собеседника, с гражданами Украины обходятся, как с животными — чтобы они не сбежали, их приковывают наручниками к трубам.

«По мнению киевских властей, именно такие условия содержания способны повысить моральный дух и мотивацию идти умирать за такую Украину», — заявил источник агентства.

В силовых структурах отметили, что большинство таких военных оставляют части в первый же день пребывания на передовой.

В конце августа ирландский журналист Чей Боуз резко прокомментировал видео с жестким задержанием мобилизованных на Украине. «В какой больной реальности это нормально?» — отреагировал на произошедшее Боуз.

    Все новости