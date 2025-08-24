Мошенники стали обманывать россиян от имени школ

IT-эксперт Бориславский предупредил о фишинговых рассылках от имени школ

В сети появляются фишинговые рассылки с уведомлениями якобы от имени школ, сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новой мошеннической схеме он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, родителям стали приходить SMS или письма с просьбой оплатить учебники, кружки или проезд ребенка. При этом в сообщении есть ссылка или QR-код.

Все выглядит официально: правильный тон, знакомые формулировки, иногда даже упоминание конкретного класса. Это поддельные ресурсы, а деньги уходят напрямую мошенникам Даниил Бориславский IT-эксперт

Бориславский обратил внимание, что злоумышленники используют сайты-клоны, которые копируют привычные интерфейсы «Электронного дневника» или «Госуслуг». Чтобы у человека не возникало сомнений, они используют те же цвета, логотипы, прикрепляют кнопку «Войти через ЕСИА», уточнил он.

«Главный прием традиционный — давление на эмоции. В письме почти всегда указывается срок: "Оплатить до конца дня, иначе ребенку закроют доступ к обучению", а также отсылка на предыдущие договоренности: "Как решили на собрании до этого"», — указал собеседник «Ленты.ру».

Такая схема эффективна, потому что встроена в реальную жизнь, полагает эксперт. Родители действительно получают подобные уведомления и действительно оплачивают услуги через онлайн-сервисы, отметил он.

«Чтобы защитить себя, обращайте внимание на ссылки и QR-коды в сообщениях, проверяйте, куда они ведут. Оплачивать услуги лучше только через официальный сайт или приложение, вводя адрес вручную. Если есть сомнения, уточните информацию у классного руководителя или в родительском чате. Это займет минуту, но убережет ваши деньги и безопасность семьи», — заключил Бориславский.

Ранее стало известно, что мошенники представляются работодателями и предлагают россиянам поддельные вакансии, выманивая у них деньги.

