Невеста Роналду разместила снимок в ультракоротких шортах

Невеста Криштиану Роналду Родригес разместила фото в ультракоротких шортах

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес разместила снимок в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду позировала перед камерой, примерив черный костюм, состоящий из ультракоротких шортов и топа на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала фигуру.

В то же время она собрала волосы, украсив их живой красной розой. На опубликованном фото Родригес была запечатлена у водоема с велосипедом в руках.

Ранее в августе невеста Роналду снялась в прозрачных шортах. Она позировала в белом бикини, поверх которого надела топ бренда Alo Yoga в тон.