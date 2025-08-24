Джайшанкар посоветовал Западу не покупать нефть у Индии, если не нравится

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum посоветовал странам Запада не покупать нефть у республики, если их что-то не устраивает. С таким предложением он выступил на фоне введения пошлин и критики из-за торговли с Россией.

Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте Субраманьям Джайшанкар глава МИД Индии

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары в начале августа 2025 года. К концу последнего летнего месяца суммарные тарифы для азиатской страны поднимутся до 50 процентов от таможенной стоимости. Поводом для резкого ужесточения торговой политики послужило игнорирование Нью-Дели призывов прекратить закупки российского сырья.

Министр ответил на упреки США

Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро 22 августа упрекнул Индию в том, что она участвует в «схеме наживы на нефтепереработке», покупая российские энергоносители. Чиновник призвал страну «вести себя соответствующим образом», чтобы продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по стратегическим вопросам. Джайшанкар ответил на подобные претензии.

Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, ориентированной на интересы бизнеса, обвиняют других в том, что они занимаются бизнесом Субраманьям Джайшанкар глава МИД Индии

Министр отметил, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского сжиженного природного газа — Европейский союз. При этом США в последние годы сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки нефти у России, добавил глава МИД. Он указал на отсутствие логики в заявлениях Белого дома.

США до введения тарифов не просили прекратить закупку российской нефти

Соединенные Штаты до объявления о введении повышенных импортных тарифов никогда не просили Индию прекратить покупку нефти у России, заявил Джайшанкар.

Министр рассказал, что в 2022 году, когда страны Запада ввели антироссийские санкции, связанные в том числе с закупками углеводородов, «существовала глубокая обеспокоенность в мире из-за роста цен на нефть», на фоне которой представители американских властей в ходе «ряда разговоров» указывали, что их устраивает стабилизирующий цены индийский импорт нефти из России. В дальнейшем, по его словам, эта тема не обсуждалась.

Мы покупаем нефть для стабилизации нефтяных рынков. Да, это в наших национальных интересах. Мы никогда не делали вид, что это не так. Но мы также говорим, что это отвечает глобальным интересам Субраманьям Джайшанкар глава МИД Индии

Он назвал введение американских пошлин несправедливым и неоправданным. «Не было никаких разговоров с представителями нынешней администрации США, которые говорили бы: "Не делайте этого"», — подчеркнул глава МИД.

Индия продолжает покупать российскую нефть

Давление со стороны Запада не привело к отказу Индии от российской нефти. Слухи о том, что индийские власти испугались американских санкций и почти отказались от российской нефти, не подтвердились.

Индийские государственные нефтезаводы действительно брали паузу в закупках нефти из РФ на следующий день после того, как Вашингтон объявил о введении мер против Нью-Дели. Однако вскоре решили возобновить закупки топлива у Москвы. Покупателями выступили, в частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна не откажется от российских энергоресурсов.

Индия покупает то, что лучше для нее самой. (…) Это вопрос ее безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей ее народа. Наше правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов Винай Кумар посол Индии в России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что власти страны будут готовы заплатить высокую цену в результате резкого повышения американских пошлин и сделают все возможное ради защиты национальных интересов. Речь шла в том числе о продолжении закупок российского сырья.

