Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum посоветовал странам Запада не покупать нефть у республики, если их что-то не устраивает. С таким предложением он выступил на фоне введения пошлин и критики из-за торговли с Россией.
Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары в начале августа 2025 года. К концу последнего летнего месяца суммарные тарифы для азиатской страны поднимутся до 50 процентов от таможенной стоимости. Поводом для резкого ужесточения торговой политики послужило игнорирование Нью-Дели призывов прекратить закупки российского сырья.
Министр ответил на упреки США
Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро 22 августа упрекнул Индию в том, что она участвует в «схеме наживы на нефтепереработке», покупая российские энергоносители. Чиновник призвал страну «вести себя соответствующим образом», чтобы продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по стратегическим вопросам. Джайшанкар ответил на подобные претензии.
Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, ориентированной на интересы бизнеса, обвиняют других в том, что они занимаются бизнесом
Министр отметил, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского сжиженного природного газа — Европейский союз. При этом США в последние годы сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки нефти у России, добавил глава МИД. Он указал на отсутствие логики в заявлениях Белого дома.
США до введения тарифов не просили прекратить закупку российской нефти
Соединенные Штаты до объявления о введении повышенных импортных тарифов никогда не просили Индию прекратить покупку нефти у России, заявил Джайшанкар.
Министр рассказал, что в 2022 году, когда страны Запада ввели антироссийские санкции, связанные в том числе с закупками углеводородов, «существовала глубокая обеспокоенность в мире из-за роста цен на нефть», на фоне которой представители американских властей в ходе «ряда разговоров» указывали, что их устраивает стабилизирующий цены индийский импорт нефти из России. В дальнейшем, по его словам, эта тема не обсуждалась.
Мы покупаем нефть для стабилизации нефтяных рынков. Да, это в наших национальных интересах. Мы никогда не делали вид, что это не так. Но мы также говорим, что это отвечает глобальным интересам
Он назвал введение американских пошлин несправедливым и неоправданным. «Не было никаких разговоров с представителями нынешней администрации США, которые говорили бы: "Не делайте этого"», — подчеркнул глава МИД.
Индия продолжает покупать российскую нефть
Давление со стороны Запада не привело к отказу Индии от российской нефти. Слухи о том, что индийские власти испугались американских санкций и почти отказались от российской нефти, не подтвердились.
Индийские государственные нефтезаводы действительно брали паузу в закупках нефти из РФ на следующий день после того, как Вашингтон объявил о введении мер против Нью-Дели. Однако вскоре решили возобновить закупки топлива у Москвы. Покупателями выступили, в частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.
Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна не откажется от российских энергоресурсов.
Индия покупает то, что лучше для нее самой. (…) Это вопрос ее безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей ее народа. Наше правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что власти страны будут готовы заплатить высокую цену в результате резкого повышения американских пошлин и сделают все возможное ради защиты национальных интересов. Речь шла в том числе о продолжении закупок российского сырья.