05:50, 24 августа 2025Силовые структуры

Россиянам назвали признаки для распознавания террористов

МВД: Террористов можно распознать по одежде, сумкам и нервозному поведению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

МВД России назвало признаки, по которым можно распознать террористов. В ведомстве призвали обращать внимание на одежду, большие сумки и нервозное поведение людей в общественных местах, передает ТАСС.

Одним из признаков может быть одежда не по сезону. Например, если летом человек идет в плаще или толстой куртке, с ним следует быть осторожным, держаться от него подальше и обратиться к сотрудникам правоохранительным органам. Под объемными вещами преступник может прятать взрывное устройство.

Также должны настораживать большие сумки и чемоданы, особенно в неподходящих местах, например, на празднике или в кинотеатре, рассказали в МВД. Там также посоветовали остерегаться людей, которые ведут себя нервозно, часто проверяют одежду и багаж, оглядываются по сторонам. Такое поведение может указывать на планирование теракта.

«Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГАИ задержали террориста из «Крокуса» из-за его светлых штанов. Согласно материалам дела, во время преследования злоумышленники покинули автомобиль Renault и побежали в лес. Сотрудник ДПС вместе с коллегой побежал за террористом в светлых штанах, так как их легко можно было различить в темноте.

