Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

Марина Совина
Российская авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание из-за мер, введенных в аэропортах в целях обеспечения безопасности, об этом сообщает ее пресс-служба.

Некоторые вылеты были отменены, часть отложена. В компании пообещали вернуть пассажирам отмененных рейсов стоимость билетов.

О корректировке расписания также предупредила авиакомпания «Победа». Там отметили, что вынужденно задержали или отменили часть рейсов.

«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании», — отметили в пресс-службе.

23 августа петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников. На запасные аэродромы ушли более 30 самолетов, было задержано более 50 рейсов. В настоящее время ограничения сняты.

Также временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево.

