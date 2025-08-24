Спорт
12:44, 24 августа 2025Спорт

Российские гребцы победили на чемпионате мира

Россияне Петров и Штыль победили на чемпионате мира в соревнованиях каноэ-двоек
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Захар Петров

Захар Петров. Фото: Yara Nardi / Reuters

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Петров и Штыль стали первыми на дистанции 500 метров, показав время 1 минута и 39,63 секунды. Серебро досталось китайцам Юй Юэбиню и Юй Чэньвэю, бронза — венграм Криштофу Коллару и Иштвану Юхашу.

Это второе золото Петрова на нынешнем чемпионате мира. 22 августа он финишировал первым на дистанции 500 метров в соревнованиях одиночек.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. По решению Международной федерации каноэ россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

    Все новости