Российский снайпер раскрыл новые задачи в зоне спецоперации

РИА Новости: Российские снайперы начали прикрывать штурмовые группы от БПЛА ВСУ

Снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч рассказал, что российские снайперы работают не только по живой силе противника. Его слова приводит РИА Новости.

Саныч раскрыл новые задачи в зоне спецоперации России на Украине и отметил, что снайперы начали прикрывать штурмовые группы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, военные сбивают дроны со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию.

Военный добавил, что для снайперов приоритетной целью остаются группы украинских военных при перемещении на открытой местности.

«Либо уже поздний вечер, либо раннее утро, соответственно, противник точно заходит на ротацию, меняет либо людей на позициях, либо заносит боекомплект, провизию. Ждешь караван именно в местах переходов на открытках», — заключил он.

Ранее российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 украинских беспилотников «Баба-яга». Военные добавили, что слабыми местами дронов являются аккумуляторы, после попадания в которые беспилотники либо загораются, либо падают.