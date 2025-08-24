Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 24 августа 2025Бывший СССР

Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

«Интерфакс»: Самолет, летевший в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Таллине
Кирилл Луцюк

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс.

По ее словам, самолет перенаправили на посадку в Таллин, поскольку он не мог приземлиться в аэропорту Пулково из-за временного закрытия. Воздушное судно село в Таллине в 05:33 и отправилось в Санкт-Петербург в 11:08. Ни экипажу, ни пассажирам не позволили выходить из самолета во время пребывания в аэропорту.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Almasria Airlines, планировавший вылететь в Екатеринбург, застрял в аэропорту Хургады из-за задержки рейса.

В начале июня самолет, вылетевший ночью в Египет, кружил в небе около часа, но затем возвратился в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости