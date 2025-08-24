Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

«Интерфакс»: Самолет, летевший в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Таллине

Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс.

По ее словам, самолет перенаправили на посадку в Таллин, поскольку он не мог приземлиться в аэропорту Пулково из-за временного закрытия. Воздушное судно село в Таллине в 05:33 и отправилось в Санкт-Петербург в 11:08. Ни экипажу, ни пассажирам не позволили выходить из самолета во время пребывания в аэропорту.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Almasria Airlines, планировавший вылететь в Екатеринбург, застрял в аэропорту Хургады из-за задержки рейса.

В начале июня самолет, вылетевший ночью в Египет, кружил в небе около часа, но затем возвратился в Москву.